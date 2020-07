Chelsea, Manchester United y Leicester City pelearán por la Champions. Manchester United rescató un empate ante West Ham, mientras que Chelsea cayó en un partido lleno de goles ante Liverpool, en el cierre de la jornada 37 de la Premier League. A falta de un solo partido, Red Devils, Blues y Leicester City se encuentran en la pelea por los últimos dos boletos para la próxima edición de la Champions League.

Última jornada de Premier League: ➤ Leicester City vs Manchester United.

➤ Chelsea vs Wolverhampton. Los Foxes, los red devils y los blues se disputan dos boletos para la UEFA Champions League. Y los Wolves luchan por un lugar en la UEFA Europa League. QUÉ CIERRE NOS ESPERA. pic.twitter.com/GJgWDNiTcC — Invictos (@InvictosSomos) July 22, 2020

En un partido que parecía de trámite, Manchester United no pasó de una triste igualada ante los Hammers. Un triunfo en el estadio Old Trafford prácticamente aseguraba un puesto en la Liga de Campeones a los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer, empero, apenas rescataron un punto. Michail Antonio (45+2’) adelantó a la visita con un gol desde los once pasos. En el complemento, Mason Greenwood (51’) firmó el 1-1 final.

Por su parte, Chelsea sucumbió 3-5 en su visita a Anfield y se jugará su clasificación a la Champions en la última fecha. Los dirigidos por Jürgen Klopp, campeones de la Premier League, arrollaron a su rival con los tantos de Naby Keita (23’), Trent Alexander-Arnold (38’), Georginio Wijnaldum (43’), Roberto Firmino (55’) y Alex Oxlade-Chamberlain (84’). Por los Blues descontaron Olivier Giroud (45+3´), Tammy Abraham (61’) y Christian Pulisic (73′).

Con estos resultados, Manchester United se colocó en la tercera posición con 63 puntos, seguido de Chelsea, que tiene las mismas unidades. Leicester City cayó a la quinta posición con 62 unidades.

En la última jornada, los Red Devils visitarán a Leicester City y buscará mínimo un empate para asegurar su plaza en la Liga de Campeones. Por su parte, los Foxes requerirán de un triunfo para calificar a este torneo o un empate combinado con una derrota de Chelsea. Los Blues necesitan vencer a Wolverhampton o empatar y que Leicester City no gane ante Manchester United para acceder a la Champions.

