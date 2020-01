Chelsea frena el ímpetu del Hull City.

Venció por marcador de dos goles por uno al equipo de segunda categoría del futbol inglés, para sellar su clasificación para los octavos de final de la Copa de Inglaterra.

El cuadro de Frank Lampard no dio pie a la sorpresa y superó la cuarta ronda igual que el Leicester, el Norwich o el Sheffield United, otros equipos de la máxima categoría del fútbol inglés que progresaron en el torneo.

Batshuayi and Tomori seal our place in round five of the FA Cup! 🙌#HULCHE pic.twitter.com/XqcmxpJlyn

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2020