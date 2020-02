Chelsea empata en casa del Leicester City.

El Chelsea y el Leicester City empataron este sábado en un partido marcado por la suplencia de Kepa Arrizabalaga.

El entrenador del Chelsea, Frank Lampard, dejó al español en el banquillo, no contento con sus últimas actuaciones, y dio la alternativa al argentino Willy Caballero.

Los ‘Blues’ se adelantaron por medio de Antonio Rudiger en el minuto 46, pero el Leicester contraatacó rápidamente con un tanto de Harvey Barnes.

Los ‘Foxes’ además se pusieron por delante gracias al lateral Ben Chilwell, en lo que supuso la segunda asistencia del partido para Youri Tielemans.

Completaría su doblete Rudiger, poniendo el 2-2 definitivo en el marcador a 20 minutos del final.

Leicester y Chelsea siguen en puestos de Liga de Campeones, con el Leicester tercero, con 49 unidades, a dos del Manchester City, y el Chelsea cuarto, con 49 puntos, siete por encima del Manchester United.

“Al final del día es un punto importante”. Dos goles

'At the end of the day it's an important point.'

Two-goal @ToniRuediger has had his say on today's game… #Hustle #LEICHE pic.twitter.com/o3AXD6VYvY

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 1, 2020