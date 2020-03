Chelsea elimina a Liverpool de la FA Cup. Luego de perder el invicto a manos del Watford en la Premier League, el Liverpool encajó un nuevo tropiezo. El equipo dirigido por Jürgen Klopp salió del Stamford Bridge eliminado de la FA Cup gracias a los goles de Willian y Ross Barkley.

Para este cotejo, Klopp decidió dejar en el banquillo a dos de sus estrellas en ofensiva: Roberto Firmino y Mohamed Salah. Con Sadio Mané, acompañado de Origi y Minamino, los ‘Reds’ trataron de hacer frente al Chelsea.

Sin embargo, la ‘Máquina’ de Klopp se topó con unos ‘blues’ dolidos que sacaron la casta y avanzaron a los cuartos de final. El conjunto de Frank Lampard llegó a este juego tras empatar con el Bournemouth y ser goleado por el Bayern Múnich.

Tras el silbatazo inicial, los pupilos de Lampard fueron más propositivos de cara al marco rival y al 13’ cosecharon el fruto de su esfuerzo. En una mala salida de Fabinho, Willian recogió la de gajos en los linderos del área, sacó un latigazo que fue mal atajado por Adrián San Miguel. La pelota se escurrió al fondo de las redes y el 1-0 subió al luminoso.

En la reanudación, Ross Barkley marcó el segundo tras una corrida kilométrica. El mediocampista blue agarró la pelota en su cancha, superó el ecuador y al llegar a los linderos del área sacó un disparo cruzado que provocó el estallido del Stamford Bridge.

Con el 2-0 en el marcador, Klopp echó mano de Salah y Firmino pero el Liverpool no pudo revertir el marcador y encajó su segunda derrota en cuatro días. Ahora, los ‘Reds’ deberán enfocarse en su partido de Champions League ante el Atlético de Madrid donde perdieron la ida por la mínima.

WHAT A WIN! We're through to the #FACup quarter-finals! 👏#CHELIV pic.twitter.com/a4injZ2H3N

— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 3, 2020