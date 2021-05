Chelsea Campeón de la Champions League.

Después de un fatídico año, los aficionados del Chelsea se llevaron el premio a la paciencia y al sufrimiento deportivo después de que su equipo venciera al Manchester City de Pep Guardiola y consiguiera su segunda Champions League en su historia.

En consecuencia, un tanto de Kai Havertz le dio la ventaja a los londinenses al descanso y confirmó su superioridad en la Champions League ante el City hasta el final.

Los de Thomas Tuchel dispusieron de las mejores ocasiones, sobre todo gracias a Timo Werner, pero no se adelantaron hasta el minuto 43, cuando Kai Havertz regateó a Ederson tras un magistral pase de Mason Mount.

La mala noticia para el Chelsea fue la lesión de Thiago Silva, que tuvo que ser sustituido por Andreas Christensen. Los Citizens se jugaron la Orejona sin ‘9’ puro, mientras que los Blues salieron de inicio con N’golo Kanté, su carta más fuerte.

El mediocampista francés se recuperó de sus problemas de isquiotibiales y Tuchel no presentó sorpresas en el once, mientras que Guardiola, además de prescindir del delantero puro, dejó en la banca a Rodri y a Fernandinho y optó por jugar de inicio con Raheem Sterling.

Mientras que la mejor arma de Pep en el césped se fue lesionada con un ojo morado tras un choque con Rüdiger. De Bruyne, entre lágrimas, desapareció por la puerta de atrás de la final abrazado a Guardiola y Lillo. Sergio ‘Kun’ Agüero, en su último partido con el equipo de Manchester, entró en le recta final.

Alineaciones:

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Dias, Laporte, Walker; Foden, Gündogan, De Bruyne (Gabriel Jesus 59′); Sterling (‘Kun’ Agüero 77′), Mahrez y Silva (Fernandinho 64′).

Chelsea: Mendy; Chilwell, James, Rudiger, Silva (Christensen 39′), Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Mount (Kovacic 80′), Havertz y Werner (Pulisic 66′).

Goles: 0-1, m.42: Havertz.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (ESP). Amonestó a Gündogan (m.35) y Jesús (m.88), por parte del City, y a Rudiger (m.57), por parte del Chelsea.

Por lo tanto, las incidencias: final de la Liga de Campeones disputada en el estadio de Do Dragao (Oporto) antes 14.110 espectadores.

Chelsea logra su segundo campeonato de UEFA Champions League en la historia de la competición de clubes más importante en el mundo futbolístico.

La Premier League ha aportado a seis/cinco clubes distintos que se adjudican este trofeo y es la liga con más variedad de campeones, pues LaLiga de España domina con 18 títulos, pero solo se los dividen Real Madrid (13) y Barcelona (18).

LOS CAMPEONES DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE

1.- Real Madrid (13), 2.- Milan (7), 3.- Bayern Múnich (6), 4.- Liverpool (6), 5.- Barcelona (5).

6.- Ajax (4), 7.- Inter de Milán (3), 8.- Manchester United (3), 9.- Juventus (2), 10.- Benfica (2), 11.- Porto (2).



12.- Nottingham Forrest (2), 13.- Chelsea (2), 14.- Feyenoord (1), 15.- Celtic (1), 16.- Steua Bucarest (1), 17.- PSV (1).

18.- Borussia Dortmund (1), 19.- Aston Villa (1), 20.- Olympique de Marsella (1), 21.- Hamburgo (1) y 22.- Crvena Zvezda (1).

Los dirigidos por Thomas Tuchel vuelven a levantar este trofeo después de su primer título en la edición 2011/12.

Por su parte, el estratega alemán cobró revancha tras perder la Final en 2019/20 ante Bayern Múnich, aunque él dirigía al PSG. Asimismo, significó su octava conquista como estratega, pero es la primera en el plano internacional.

Además esta es la tercera ocasión que gana un equipo británico en la última década tras la conquista de Chelsea en 2011/12 y Liverpool en 2018/19.

CAMPEONES INGLESES EN UCLLiverpool F. C. (6)

Manchester United F. C. (3), Nottingham Forest F. C. (2), Aston Villa F. C. (1), Chelsea F. C. (1) y Manchester City (1).

CAMPEONES POR LIGA/PAÍSLaLiga de España: 18 títulos

Premier League de Inglaterra: 14 títulos

Serie A de Italia: 12 títulos

Bundesliga de Alemania: 8 títulos

Eredivisie de Países Bajos: 6 títulos.

De esta manera, la liga británica se distancia por dos campeonatos más por encima de la liga italiana que no gana un título desde hace 11 ediciones cuando el Inter de Milán se coronó en la edición 2009/10.

