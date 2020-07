Chelsea avanza a la final de la FA Cup tras vencer a Manchester United. Chelsea avanzó a la FA Cup, con la ayuda de David de Gea, tras vencer 3-1 en la segunda semifinal del certamen. Los Blues protagonizarán un nuevo clásico londinense con Arsenal, cuando se midan el sábado 1 de agosto por el título de este torneo.

Olivier Giroud (45+11), Mason Mount (46’) y Harry Maguire (74’) anotaron los tantos del triunfo para los dirigidos por Frank Lampard. Por su parte, sobre el final del encuentro, Bruno Fernandes (85’) descontó para los Red Devils, quienes tendrán en la Europa League la única posibilidad de levantar un cetro en esta temporada.

La primera parte fue muy pareja, sin embargo, fueron los Blus los que tuvieron las opciones más importantes y finalmente abrieron el marcador en tiempo agregado. Olivier Giroud remató de primera intención con parte externa un servicio por debajo de César Azpilicueta. El francés alcanzó a desviar la redonda, la cual impactó en David de Gea e ingresó lentamente a la portería.

En el complemento no tardó mucho en caer el siguiente tanto. Apenas habían transcurrido algunos segundos, cuando Mason Mount disparó a primer palo desde larga distancia. El remate no llevaba ni potencia ni colocación, pero no fue atajado correctamente por el portero español de Manchester United, que terminó por empujar la pelota a la redes.

Al 74’, Marcos Alonso mandó un servicio raso y se encontró la pierna de Harry Maguire, quien en su afán de despejar la esférica terminó por marcar en propia cuenta y sepultó las aspiraciones de su equipo. Al 84’, Anthony Martial fue derribado en el área de Chelsea y el árbitro marcó penal en favor de Manchester United. Un minuto más tarde, Bruno Fernandes marcó el único tanto de los Red Devils.

Chelsea llegó a la final de la FA Cup por decimocuarta ocasión en su historia y se medirá el 1 de agosto en el estadio Wembley a Arsenal, que sorpresivamente superó 2-0 a Manchester City el sábado.

