Chelís revela que pudo haber dirigido en Europa. Hace unas semanas, se abrió el debate acerca de la razón por la que casi no hay entrenadores mexicanos en el futbol de Europa. Cuestiona sobre su opinión al respecto, José Luis Sánchez Solá, ex director técnico de Puebla y de los Tiburones Rojos de Veracruz, reveló que tuvo la oportunidad de brincar el charco, pero rechazó la oferta.

¡LES HIZO EL FEO! 😱 El Chelís pudo haber dirigido en España, pero se dio el lujo de rechazar a un equipo 😨 ¿Crees que le hubiera ido bien en Europa? 🤔#ChécateEsta 👉🏽 https://t.co/GEGEFoEdAfhttps://t.co/QOG8IpIj4v — SoyReferee (@SoyReferee) March 21, 2020

En su participación en el programa ‘Futbol Picante, el Chelís aseguró que recibió una invitación por parte de Joaquín del Olmo, entonces directivo del conjunto español, para que fuera el entrenador del club. Sobre esta propuesta, el poblano aseguró que por “estupidez” declinó llegar al balompié europeo.

Chelís: ‘Pude dirigir al Oviedo y estúpidamente le dije que no’. https://t.co/dwpk7DinrN pic.twitter.com/hqjiXkrzJs — SateliteOnlineMX (@online_satelite) May 11, 2020

“Tuve la chance, Joaquín del Olmo me invitó durante tres semanas a dirigir al Oviedo, estaba en Segunda B pero era el Oviedo, y estúpidamente le dije que no”, el ahora comentarista de televisión.

Chelís revela que pudo haber dirigido en Europa, pero declinó el ofrecimiento

Sánchez Solá no especificó el año en el que fue formalmente propuesto para tomar la rienda de los Azules, sin embargo, detalló que esa temporada lograron el ascenso a la Segunda División, por lo que la oferta habría llegado entre 2014 y 2015. “Así me la gasté, pude estar en un Estadio como el del Oviedo y no fue, además, creo que en esa temporada lograron Ascender”, expresó.

Chelis pudo ser director técnico del Real Oviedo https://t.co/UzlhV9dFAO — MSN México (@MSNMex) March 21, 2020

En 2014, Chelís dirigió a los Tiburones Rojos entre febrero y abril de ese año. Además, más tarde tomó las riendas de Puebla, entre los meses de agosto y noviembre. En 2015 no tuvo a su cargo a ningún club.

