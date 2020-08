Chelís revela que perdió una millonaria apuesta con Rubens Sambueza. José Luis Sánchez Solá es uno de los personajes más pintorescos del futbol mexicano. El entrenador poblano utiliza métodos ‘peculiares’ para motivar a sus jugadores y en una ocasión decidió apostar un carro a Rubens Sambueza, cuando ambos pertenecía a los extintos Estudiantes Tecos, pero el tiro le salió por la culata.

Así fue como @Elchelis perdió un carro en una apuesta con Sambueza 😱https://t.co/eebdYd3dnb — Futbol Picante (@futpicante) August 11, 2020

“Perdí en una apuesta, perdí un coche, la apuesta de un coche y lo perdí, fallamos un penalti, de alguna manera hicimos un penalti, lo fallamos y perdí el coche”, declaró el Chelís a ESPN. El exentrenador de Puebla aseguró que intentó hacer un trueque para no pagar la apuesta, sin embargo, decidió honrar su palabra al escuchar que sus jugadores ya hablaban mal de él.

'Chelís' pagó la apuesta de un auto a Rubens Sambueza http://goo.gl/cqzT0 — TUDN USA (@TUDNUSA) March 4, 2011

“…entonces al otro día le quise dar una cantidad, no me la aceptó. Luego al otro día le quise dar un reloj que tenía por ahí parado, tampoco me lo aceptó. Ya los jugadores comenzaban a murmurar en el vestidor que el ‘el Chelís no cumplía, no cumplía’, entonces al cuarto o quinto día le tuve que ir a comprar un coche se lo puse afuera del estacionamiento y acabando el entrenamiento le dije ‘ya sal por tu coche’, hasta con un moño rojo, todavía me acuerdo”, añadió.

Chelís revela que perdió una millonaria apuesta con Rubens Sambueza, el entrenador compró un carro al argentino por un penal fallado

Asimismo, Sánchez Solá recordó que el gasto más grande que hizo para pagar cumplir una promesa a sus jugadores fue cuando dirigía a los Tiburones Rojos. En 2014, Chelís compró una pantalla a cada elemento del primer equipo, tras un inesperado triunfo de visitante ante León.

Quién fuera del Puebla; Chelís regala televisiones a sus jugadores https://t.co/3Cxj2DJOur

(Agencias).- ¿No le habrá sobrado alguna? El Chelís se puso espléndido con sus jugadores del Puebla y este jueves regaló pantallas de t… pic.twitter.com/gBIleCIdoR — LaParrao (@LaParrao) March 8, 2019

“De los más grandes que he dado, me acuerdo que fue uno en Veracruz, que le ganamos a León de visita y entonces al otro día en el vestidor a cada uno de ellos, no sé si eran 22 o 24, en su locker había una televisión, a cada uno de ellos les regalé una televisión”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.