Chelís revela problemas entre Fidel Kuri y su hijo en los Tiburones Rojos. En el blog que tiene en ESPN, José Luis Sánchez Sola recordó su paso por los Tiburones Rojos en el Clausura 2014. El entrenador poblano escribió un texto largo sobre los momentos que vivió al interior del club y detalló cómo se dio llegar al equipo, así como su sorpresiva salida de la institución a la que salvó de descenso.

El famoso Chelís aseguró que durante esa época se vivía una pelea de poder al interior de la directiva de los Escualos. Por un lado, Fidel Kuri tenía su equipo de trabajo y toma las decisiones finales en su escuadra. Sin embargo, también estaba su hijo, Fidel Kuri Mustieles, quien al igual armó su propio personal y comenzaba a meterse en las operaciones del equipo.

Sánchez Solá relató que estas pugnas entorpecieron su contratación en Veracruz.

“Me reuní con los dos (Fidel Kuri y Fidel Kuri Mustieles) en el domicilio del papá en Orizaba. En el trayecto hacia su casa pensé que estaban de acuerdo en mi llegada, cosa que no era así. En el desayuno, el hijo le decía de lo mucho que podía hacer para el equipo. El papá no estaba muy convencido por más respuestas que le daba y por más argumentos que le daba el hijo. Al ver esa situación, le sugerí que lo pensara, que yo me regresaba a Puebla y en caso afirmativo me llamara y con gusto aceptaba, pero ante sus dudas, lo mejor era que lo pensara”, expresó.

Finalmente, Kuri Grajales concretó la firma del director técnico y el resto es historia. Con lo justo, y gracias al terrible torneo de Atlante, los Tiburones Rojos mantuvieron la categoría. Chelís detalló que con el paso del torneo se percató de que había una punga entre ambos Kuri por la toma de decisiones en la franquicia.

Con la salvación bajo el brazo, Sánchez Solá y Fidel Kuri Grajales comenzaron a negociar la estadía del ex entrenador de Puebla. Esto habría sido acordado, empero, algo cambió. En cuestión de semanas, Chelís pasó de ser confirmado para el Apertura 2014 a perder su puesto, sin que hubiera una explicación de por medio.

“Al final del torneo, el Sr. Kuri papá, nos ofreció una comida en su casa de Orizaba para festejar la salvación. Desde ese día empezamos a definir lo que teníamos que hacer para la siguiente temporada. Yo me fui a España y un día antes de mi viaje, en Veracruz, comiendo el papá, su hijo y yo, se definieron los refuerzos y quién se quedaba en el plantel.

Cuando regrese y a falta de una semana para arrancar la pretemporada, no me contestaba ninguno de los dos el teléfono. Se me hizo muy extraña esa actitud. Por fin en una cafetería sobre la carretera Puebla – México, me citó el papá y me dijo que estaba pensando en mí continuidad ya que no le parecían ciertas maneras de mi trabajo. Al otro día, el hijo me citó en otro restaurante de la ciudad de Puebla y sin más explicación me dio las gracias”, concluyó el pintoresco estratega.