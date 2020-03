Chelís confiesa que un directivo le lanzó un botellazo. El siempre polémico José Luis Sánchez Solá compartió una peculiar anécdota en su cuenta oficial de Facebook. El ‘Chelís’ relató cuando en un partido de Ascenso MX, el presidente de Venados de Mérida le agredió con una botella.

‘Chelís’ reconoció que todo inició por una broma que el realizó. José Luis señaló que el directivo perdió los cabales por la jugarreta y le dio un botellazo. Relató que el golpe no le dio en el rostro, solo en el pecho.

Sánchez Solá comentó que la anécdota sucedió cuando estaba en la planeación del equipo. Reveló que no se tenía presupuesto por lo que era difícil confeccionar un cuadro competitivo.

“Entre junta y junta me reunía con el presidente, y algún día me reuní con él desde las 8 de la mañana. Ya en el bar no llegábamos a ningún acuerdo, los jugadores que yo le proponía no eran del convencimiento de él y yo en el entendido que no podían venir jugadores con sueldo alto porque no había presupuesto”, relató Chelís.

“En una de esas ya desesperado cierro mis cuadernos y digo una broma, pero en ese momento el presidente se enoja se levanta y una botella de agua me la avienta, obviamente no me quiso pegar en la cara, me pega en el pecho y le digo ‘oye, qué te pasa’, y me dijo ‘a mí no me dices eso, cómo me comparas’, como loco se puso, que agarra sus cosas y que se va”, reveló Sánchez Solá.