Checo sufre doble sanción en Austria y Verstappen gana.

Max Verstappen se adjudicó de punta a punta el Gran Premio de Austria, octava fecha de la temporada en la Fórmula 1 quedando por delante de Valtteri Bottas de Mercedes y Lando Norris de McLaren.

Lewies Hamilton no se pudo subir al podio y terminó cuarto, mientras que Checo Pérez sufrió dos sanciones de cinco segundos.

Desde la arrancada Checo Pérez fue el escudero ideal porque atacó a Hamilton para no dejarle espacio mientras Verstappen se escapó en el primer lugar sin que Norris pudiera pasarlo.

En esa primera vuelta salió el Safety Car por un contacto entre Giovinazzi y Ocón que rompió la suspensión del Alpine y se perdieron las ventajas pero se agudizó el duelo entre Checo Pérez y Lando Norris pues el inglés no quiso ceder nada y en la curva cuatro, exprimió al mexicano para enviarlo a la grava y cuando Checo regresó a la pista ya era décimo. Por esa acción se investigó el incidente y la dirección de carrera lo sancionó con cinco segundos.

Poco después el duelo entre Hamilton y Norris fue el espectáculo que aprovechó Verstappen para escaparse en el liderato.

Tuvieron que pasar 12 vueltas para que el campeón pudiera rebasar a Lando Norris, pero la diferencia contra Verstappen ya era de diez segundos y tenía que remontar la distancia y pensar en la parada de pits para tratar de recuperar.

Las paradas en fosos de abastecimiento recibieron a Hamilton primero, a Verstappen después pero la distancia no se redujo. Cuando Sergio entró, en Red Bull tuvieron problemas con uno de los neumáticos.

En la pelea de Checo con Charles Leclerc por el octavo lugar, pasó algo similar que con la sanción de Norris, sólo que el mexicano estaba por adentro y por ello también lo investigaron y lo sancionaron con 5 segundos.

Poco después otra maniobra parecida, incluído contacto del Ferrari del monegasco y otros cinco segundos para el mexicano.

Norris soprendió por la persecución a Hamilton y luego por el rebase para llegar al tercer lugar. El inglés ya tenía problemas en el auto y en segundo lugar estaba Bottas. Verstappen tenía ventaja de más de veinte segundos.

Entre las paradas en fosos y los rebases de Checo, el Red Bull 11 llegó al quinto sitio, pero al ser sancionado fue bajado al sexto lugar.

Russell y Alonso se trenzaron en una batalla por el décimo lugar y el inglés se defendió con uñas y dientes por el único punto disponible para él. Pero la experiencia del español pesó y el rebase llegó en la fatídica curva cuatro.

Max Verstappen sigue hilando victorias y con este resultado es más lider que nunca, en los puntos y en lo mental contra un Lewis Hamilton ue no pudo subir al podio.

“No me lo esperaba, pero fue un gran trabajo, Honda y todo el paquete de estas dos semanas ha sido increíble”, dijo Verstappen.

“Tenia un poco de hueco y sabía que si podía hacer bien la primera vuelta, podría manejar la carrera”, comentó.

Por su parte, Valtteri Bottas agradeció qque a pesar de haber perdido tiempo al inicio, acabaron en segundo lugar con la flecha plateada.

“Para mi es importante porque sacamos unos buenos puntos, que era lo único a lo que aspirábamos.

McLaren fue muy fuerte hoy y nos atacaron fuerte”, comentó el finlandés.

El piloto del día fue Lando Norris y gozó mucho su oportunidad de repetir un podio en la Fórmula 1. “Fue muy divertido con una carrera emocionante, aunque me decepciona no poder ser segundo”. Dijo el inglés, “lástima de la sanción porque no tenía que ir por fuera (Checo)”, comentó sobre su sanción.

“Creo que tenía buen ritmo y cuando estaba por alcanzar a Bottas tenía problemas con el aire. Lo importante es que pudimos competir con ellos (Red Bull y Mercedes)”.

La próxima carrera será en Silverstone, Inglaterra, donde se verá si Mercedes está en verdad en problemas competitivos o comienza su recuperación para pelear el campeonato mundial de la Fórmula 1.

