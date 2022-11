Checo: Si tiene 2 campeonatos es gracias a mí.

El piloto holandés no le cedió la sexta posición al mexicano en el GP de Brasil y le complicó la búsqueda del subcampeonato de la temporada.

La relación entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Max Verstappen parece estar plena crisis luego de unas fuertes declaraciones al final del Gran Premio de Brasil del piloto mexicano sobre su compañero en la escudería Red Bull.

Sobre el final de la carrera, que ganó este domingo George Russell, desde el equipo le pidieron al holandés que le cediera la sexta posición al mexicano en el circuito de Interlagos, pero este no cedió y le complicó la búsqueda del subcampeonato de la temporada al Checo, lo cual causó unas duras declaraciones del azteca.

“Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, no. Creo que no entiendo sus razones y estoy muy sorprendido “creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, manifestó el Checo Pérez tras la carrera.

La carrera del Gran Premio de Brasil empezó con mucha adrenalina desde las primeras vueltas, pues Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen protagonizaron un choque que causó la entrada de Safety Car a la pista.

Poco tiempo después, continuó la acción y en la vuelta 7 el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez logró rebasar y adelantarse dos posiciones en una de las curvas.

