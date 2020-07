Checo explica el séptimo lugar: “La carrera se comprometió en la arrancada”. Cuando parecía que Sergio Pérez tenía grandes oportunidades de regresar al podio, una mala salida frustró los sueños del mexicano. Checo arrancó cuarto en el Gran Premio de Hungría, pero la situación se le complicó en la primera vuelta y tras batallar 70 vueltas culminó séptimo en el trazado Hungaroring.

Cuando los semáforos se apagaron, Lewis Hamilton y Lance Stroll aprovecharon la línea externa para despegarse de sus rivales. En contraste, Valtteri Bottas ‘taponeó’ al ‘Checo’ quien se tuvo que amarrar y cayó varias posiciones antes de llegar a la primera curva.

“No sé qué pasó. Por el lado de adentro había muy mal agarre. En la arrancada perdí muchas posiciones. La carrera se comprometió en la arrancada. La salida fue muy mala porque no podía traccionar”, declaró Pérez a Movistar F1.

Debido al pronóstico de lluvia, los pilotos largaron con neumático ‘azul’. Sin embargo, pronto fueron a los pits para montar ‘gomas’ medias. El mexicano no logró el rendimiento esperado con este compuesto y batalló a lo largo de la carrera.

‘Checo’ sacó provecho al RP20 y escaló posiciones a tal grado de meterse en la pelea por el quinto puesto. El mexicano estaba segundos por detrás de Sebastian Vettel y Alexander Albon. La estrategia de Racing Point era ejecutar el ‘undercut’ sobre los dos monoplazas, pero la posibilidad de lluvia obligó a la escudería canadiense a postergar lo máximo posible la colocación del compuesto duro; esperando a no tener que realizar dos paras continuas en caso de que las condiciones climáticas cambiaran.

En la parte final, Pérez ya no pudo sostener el duelo por el quinto puesto y se conformó con la séptima plaza. Respecto a la dolencia física que aquejó en la clasificación, el mexicano aceptó sentirse mejor pero no ‘al 100’.

“Ayer no estaba al 100 por ciento, hoy mejor pero no estaba al 100. No ha sido mi carrera más cómoda en todo lo que va de la temporada, pero sin duda mejor que en la calificación”, sentenció Sergio Pérez.