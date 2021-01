Checo Pérez ya se puso la camiseta de Red Bull.

El mexicano confió, por primera vez, aspirar al campeonato con su nuevo equipo.

Sergio Pérez tuvo su primer día oficialmente como piloto de Red Bull en las instalaciones de Milton Keynes en Inglaterra de cara a la temporada 2021 de la Fórmula 1.

La escudería austriaca difundió imágenes de lo que fue la toma a puesta del mexicano para la nueva campaña y el jalisciense también ofreció su primera entrevista con su nuevo equipo de la categoría reina.

“Cuando me pongo la camiseta de Red Bull o bebo una lata, pienso ‘¡wow, esta es la marca por la que conduzco!'”, dijo Pérez al canal oficial de Red Bull.

‘Checo’ Pérez también destacó lo que tuvo que batallar en anteriores años al no tener un monoplaza competitivo dentro de la Fórmula 1.

“Voy a asegurarme de entregar en exceso. Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no, y solo tenemos un auto que es lo suficientemente bueno para el tercer lugar, me aseguraré de que terminemos segundos”.

El mexicano se estrenará oficialmente en la pretemporada de la Fórmula 1 del 12 al 14 de marzo en Bahréin.

El jalisciense ocupará el puesto del tailandés Alexander Albon, quien estuvo en la silla caliente durante 2020 debido a la inconsistencia que mostró con su monoplaza.

Albon continuará con Red Bull pero en un rol de piloto de prueba, por lo que estará a la espera de una nueva oportunidad para aparecer en la parrilla en 2021.

Se espera que el arribo de Checo se dé de la mano del patrocinio de Telcel, empresa de comunicaciones que lo ha acompañado desde que comenzó su aventura en el automovilismo.

