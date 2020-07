Checo Pérez: “Uno de los días más tristes de mi carrera”.

El piloto en Racing Point, Sergio Pérez emitió un video donde reveló cómo se contagió de coronavirus después del Gran Premio de Hungría por lo que no podrá competir en Silverstone.

Sergio Pérez declaró que este es uno de los días más tristes de su carrera, “Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana que hay detrás de tanta preparación, por algo que no está en tus manos, sólo demuestra lo vulnerables que somos todos ante este virus”.

Comentó que sigue todas las recomendaciones de parte de su equipo y la FIA y explicó que tuvo que visitar a su mamá.

Gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño! No bajen la guardia y síganse cuidando! 🙏 pic.twitter.com/0WiZ5NvCzC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

“Después de Hungría tomé un vuelo privado para ir a México para ver a mi mamá que tuvo un accidente muy fuerte”. Dijo Pérez, “estuve dos días, volví a Europa y me sentía perfecto, me siento perfecto, de hecho, no tengo ningún síntoma”.

Según su comunicado se enteró que tenía que hacerse cuatro pruebas más el jueves por la mañana antes de salir a correr.

Lamentó que en la perspectiva que lo importante es salir bien librado de ello para regresar a las pistas recordando que somos vulnerables todos y agradeció el apoyo de pilotos y su gente más cercana.

Nico HÚlkenberg y no Esteban Gutiérrez ni Stoffel Vandoorne tomarán el lugar de Checo Pérez en Racing Point.

El piloto alemán Nico Hülkenberg fue anunciado por el equipo como su sustituto y destacaron en un comunicado. Que “en el intento por minimizar la interrupción y garantizar la mejor oportunidad posible de aprovechar el sólido. Comienzo del equipo para la campaña 2020, la familiaridad de Nico con el equipo será invaluable”.

Recordaron que en 2011 fue piloto reserva del entonces equipo Force India y que corrió para ellos desde 2012. Y hasta el 2016 para luego trasladarse a Renault en donde completó los 177 Grandes Premios que pudo arrancar antes de que su salida de la Fórmula 1.

Thank you everyone for your support and stay safe! 🙏 pic.twitter.com/9IjDKMaWy3 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

