Checo Pérez: “Todo salió mal e irnos en ceros duele”.

Sergio Pérez quedó fuera en la vuelta 10 del GP de Canadá debido a problemas con el Red Bull.

El mexicano Checo Pérez lamentó el fin de semana que vivió en el Gran Premio de Canadá después de haber quedado fuera de la carrera apenas en la novena vuelta debido a un problema de motor.

Checo Pérez fue contundente al mencionar que “todo salió mal el fin de semana e irnos en ceros duele”.

Ante esto, el de Guadalajara, quien marcha en la segunda posición del campeonato de pilotos expresó que “los problemas de fiabilidad siguen perjudicando e irnos en ceros duele bastante”.

Abandona Checo el GP de Canadá por fallas en el motor

Checo fue más allá y mencionó que Red Bull tenía una estrategia para poder alcanzar el podio, pero esto no fue posible debido a los problemas que sufrió.

“Perdí conducción y me quedé en neutral y una pena haber perdido el día. Teníamos buena estrategia, avanzamos lugares y teníamos para pelear por el podio”, expresó.

El tapatío marcha en la segunda posición del campeonato de pilotos. A pesar de que Pérez no pudo finalizar en los puntos, Red Bull se mantiene como líder del campeonato mundial de constructores, uno de los objetivos que tiene la escudería austriaca para este 2022.

La revancha será en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña en dos semanas.

Sergio ‘Checo’ Pérez no pudo continuar con la buena inercia que venía arrastrando de sus últimas carreras: luego de no poder concluir las clasificatorias por un percance que sufrió en la Q2; ahora, en la carrera, su motor falló y el piloto de Red Bull no seguirá en el GP de Canadá 2022.

