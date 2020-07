Checo Pérez sueña en grande: “Pelearemos por el podio”. El pasado fin de semana Sergio Pérez culminó el Gran Premio de Austria con un sabor agridulce. Pese a terminar sexto, el mexicano pudo coronar su magnífica actuación con un podio, pero la estrategia de Racing Point no ayudó al tapatío.

Tras aprender la lección, este fin de semana ‘Checo’ Pérez correrá en busca de la revancha. En los primeros entrenamientos, el mexicano volvió a lucir poderoso arriba de su bólido. El tapatío se ubicó como el tercer piloto más rápido de la parrilla, solo tres décimas detrás del holandés Max Verstappen.

Lots of laps done and rapid times set ⏱️ That's a solid Friday completed ✅ #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/BgzNfJUFAu

El originario de Jalisco podría arrancar desde la tercera posición si es que la lluvia, que se prevé para el sábado, se hace presente. La FIA ya informó a los equipos que en caso de no poder rodar la parrilla se conformaría con los tiempos de las prácticas del viernes.

El potencial de Racing Point le permitió a su compañero Lance Stroll situarse en el cuarto puesto.

El tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Estiria se disputará este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical; prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 306,5 kilómetros.

It's going to be another close-fought weekend according to @SChecoPerez 🤜🤛#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/BBUkZ1ylsP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 10, 2020