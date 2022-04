Checo Pérez sube al su podio en Australia.

Verstappen abandona y Sergio sube al cuarto lugar del campeonato de la Fórmula 1

Charles Leclerc de Ferrari ganó el Gran Premio de Australia con una carrera dominante y Sergio Checo Pérez sube con el Red Bull al 2º lugar del podio con George Russell de Mercedes en 3º en la tercera carrera de la temporada de la Fórmula 1.

El arranque de la carrera perjudicó a Sergio Pérez quien no pudo evitar el rebase de Lewis Hamilton para no tocar a Max Verstappen. Dejando el hueco para el inglés que se coló al tercer lugar, pero Carlos Sáinz con el Ferrari sufrió la pérdida de posiciones por culpa de las llantas duras que no le dieron el agarre que necesitaba y se despistó abandonando la carrera.

El auto de seguridad apareció para rescatar el ferrari y cinco giros después se reinició la competencia con Leclerc de líder con Max Verstappen en el segundo sitio.

Pero el ritmo de Hamilton decayó y Sergio Pérez lo pasó sin problemas aunque Leclerc ya se había escapado en el liderato. Y el esfuerzo de Verstappen por darle alcance provocó que se presionara de más y lastimara sus neumáticos. Y así cedió tiempo que aprovechó el ferrarista.

La salida de Sebastian Vettel por un accidente trajo un nuevo Safety Car y cuando se reinició la carrera una batalla en el liderato entre Verstappen. Y Leclerc que el ferrarista ganó manteniendo la punta de la carrera.

Atrás, Checo Pérez peleó y rebasó a Lewis Hamilton y luego fue por Fernando Alonso para poder alcanzar el 4º sitio detrás del Mercedes de George Russell. Quien volvió a estar por delante de Hamilton.

Las vueltas rápidas se repartieron entre Max Verstappen y Charles Leclerc, hasta que el neerlandés de Red Bull abandonó dejando camino libre a Checo Pérez para buscar su 16º podio en la Fórmula 1. Si es que el auto aguantaba hasta el final de la carrera.

El Ferrari de Leclerc siguió demostrando su velocidad y el monegasco siguió montando vueltas rápidas. Lo que al final le dejó el punto extra para sumar 26 unidades y mantenerse en el primer lugar del campeonato de pilotos.

Que Sergio Pérez obtuviera el segundo lugar en Australia lo catapultó en la tabla general y ahora es cuarto. Charles Leclerc con sus 71 puntos es líder seguido de George Russell de Mercedes que llega al en segundo con 37.

Carlos Sainz es tercero por los 33 que llevaba antes de su abandono y ahora Checo Pérez sube del séptimo al cuarto sitio con 30 unidades. Y queda por delante de Lewis Hamilton que tiene 28 y de su compañero en Red Bull, Max Verstappen que se queda con 25.

