Checo Pérez si correrá en el GP de Austria. Checo si estará presente en el banderazo de salida de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Luis Alberto Aguirre, representante de Sergio Pérez, confirmó la participación del mexicano en el Gran Premio de Austria.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Aguirre calmó la furia de los aficionados del Checo; luego de que la Unión Europea anunciara que los ciudadanos de México no podrían viajar al Viejo Continente debido al COVID-19. Debido a esto, los seguidores del piloto tapatío pensaron que no alinearía en la parrilla inicial del GP de Austria.

A los que preguntan por el estatus de @SChecoPerez no tienen de qué preocuparse, él ya está en Austria y listo para afrontar el fin de semana

Don’t worry guys, Checo has made it to Europe safely. He is already in Austria and excited for the weekend. #Checo10YearsF1 #AustrianGP

— Luis Alberto Aguirre (@Aguirre_A_Luis) June 30, 2020