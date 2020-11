Checo Pérez se sube al podio en el Gran Premio de Turquía.

TEl piloto mexicano Sergio Pérez consiguió el segundo lugar en el Gran Premio de Turquía celebrado este domingo, solo por detrás del británico Lewis Hamilton, en lo que fue el noveno podio para el tapatío en la máxima categoría del automovilismo.

Checo luchó de principio a fin para terminar segundo en Estambul y únicamente perdió tiempo en una parada en pits (4.9 segundos sobre 2.9 de Lance Stroll), cuando a uno de los mecánicos se le complicó cambiar el neumático frontal derecho en la vuelta 11.

SERGIO: "One more lap on those tyres and I think they would have exploded! It was a chaotic race but a strong result for us!"#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/U6yXV1YfbF

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020