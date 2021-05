Checo Pérez se responsabiliza por el quinto lugar en el GP de España. Sergio Pérez finalizó en la quinta posición del Gran Premio de España y pese a que logró remontar tres puestos, en relación a salida, el mexicano aceptó que no pudo hacer su carrera y se responsabilizó por el lugar en el que concluyó.

#SpanishGP

Checo Pérez recuperó un poco lo de la qualy, al sumar puntos de 5o lugar. Buena arrancada y gran rebase por posición sobre Ricciardo. Los resultados de Mercedes obligan a mejorar la productividad cuanto antes.#F1xFOX #F1 pic.twitter.com/59E7umPXiW — Luis Manuel López (@chacho_lml) May 9, 2021

“Me tomó mucho tiempo adelantar a Daniel (Ricciardo), era muy rápido en la recta, no es fácil aquí, pero fue una buena maniobra. Me toma mucho tiempo encontrar el ritmo y adaptarme, sacar lo máximo del auto en cada circuito. No pude hacer mi carrera, me quedé detrás de él, perdí demasiado terreno frente al Mercedes y Ferrari de Leclerc”, dijo Checo tras el evento.

¡CHECO FUE QUINTO!



Se acabó el #GPSpanish y Checo Pérez termina en la quinta posición. Subió tres lugares respecto al inicio de la carrera, pero le costó mucho pasar a Ricciardo.



Mal día para Red Bull. Hamilton ganó sobre el final a Verstappen.



¡A seguir trabajando, mexicano! pic.twitter.com/URqPnRn8Bj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 9, 2021

El tapatío aseguró que se vio obligado a desgastar sus neumáticos en su persecución con Daniel Ricciardo y reiteró la dificultad que tuvo para poder finalizar en la quinta posición. “Yo tenía que empujar todo el tiempo. No hubo tiempo de conservar los neumáticos y eso perjudicó un poco. Fue complicado pasar a Daniel. Con el primer juego tuve que empujar para superar a Daniel”.

Checo Pérez se responsabiliza por el quinto lugar en el GP de España; revela que desperdició tiempo detrás de Daniel Ricciardo

Tras los problemas que ha tenido para terminar su adaptación a Red Bull y a su nuevo monoplaza, Sergio Pérez se mostró optimista en poder ganar su segundo Gran Premio, cuando compita en Mónaco. “Miro a Mónaco, tenemos auto para ganar”, concluyó el mexicano.

¡YA PASARON 4⃣ CARRERAS! 🏁



Lewis Hamilton y Mercedes firmes en el mundial de pilotos y constructores 🔥



Max Verstappen y Red Bull dejan ir puntos hoy en el #SpanishGP 🐂



Checo Pérez marcha sexto con 32 puntos 🇲🇽



La clasificación completa 👉 https://t.co/9W26TVlVXU pic.twitter.com/HtRAdjGAEZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 9, 2021

Sergio Pérez llegó a 32 unidades en la temporada 2021 de la Fórmula 1 y se ubica en la sexta posición de la clasificación de pilotos. El mexicano está a 62 puntos de la cima de la tabla, la cual ostenta Lewis Hamilton tras ganar su tercera carrera del año en Barcelona.

