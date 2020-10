Checo Pérez se acerca a Red Bull. El futuro de Sergio Pérez será una de las noticias más importantes de las próximas semanas en la Fórmula 1 y parece que poco a poco se comienza a aclarar. El mexicano podría ser la única opción en el radar del equipo Red Bull, luego de que otro de los candidatos para llegar al equipo austriaco confirmó que permanecerá en su escudería.

RACING FOR ALPHA TAURI IN 2021!

1 podium + 1 race win means we keep going with my boys at @AlphaTauriF1. I will give my very best to bring success to these guys. One more year in white! The best is yet to come. pic.twitter.com/Lu1XgWvm0L

— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) October 28, 2020