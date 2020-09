Checo Pérez saldrá cuarto en la parrilla del GP de Rusia.

Además, Lewis Hamilton logró su pole 96, mientras que Max Verstappen que saldrá segundo.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) logró la pole position para el Gran Premio de Rusia, la 96 de su carrera deportiva por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), que saldrá segundo.

El compañero de Hamilton, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá tercero tras un mal último intento.

Seguido por el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el español Carlos Sainz (McLaren).

El francés Esteban Ocon (Renault), el inglés Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y el tailandés Alexander Albon (Red Bull).

Hamilton tratará de ganar este domingo su carrera número 91 en su trayectoria deportiva, lo que le permitiría igualar la plusmarca del alemán Michael Schumacher, el piloto más laureado de la historia y siete veces campeón del mundo.

Entre los diez primeros lugares de la formación de salida no estará ningún piloto del equipo Ferrari, eliminados ambos en la Q2: el alemán Sebastian Vettel saldrá decimoquinto por una salida de pista en la parte final de la segunda sesión, y el monegasco Charles Leclerc saldrá undécimo.

LEWIS: "It was one of the worst qualifying sessions, it was horrible! Heart-in-the-mouth… I got the time taken away, then the red flag came out

"It's nice be on pole, but here's probably the worst place to be on pole, with the draggier cars this year"#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/3EE59ZCQ6c

— Formula 1 (@F1) September 26, 2020