Checo Pérez revela cómo son sus últimos días en Racing Point. Sergio Pérez está a semanas de romper una relación de siete años con Racing Point y no desperdició la oportunidad para contar cómo se siente ante su salida del equipo. El piloto nacido en Guadalajara, Jalisco comparó su situación laboral con continuar con tu pareja sentimental pese a que ya te solicitó el divorcio.

Sergio Pérez da una explicación honesta de cómo es su relación actual con @RacingPointF1 El mexicano vive sus últimas carreras con la escudería. 🏁https://t.co/9Am3LMf3dG pic.twitter.com/tC7xd24uN7 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 16, 2020

“Es realmente extraño. Es como estar con una mujer que te ha pedido el divorcio desde hace dos meses”, declaró el Checo, quien reveló que ha sostenido conversaciones con varios equipos con la intención de permanecer en la Fórmula 1 el próximo año.

Es como estar en un divorcio, Sergio Pérez 🏎️🇲🇽 Sergio Pérez habló sobre su futuro en la Fórmula Uno y sus últimos días en Racing Point.

https://t.co/oZV9d165K3 — NarradoresMX (@NarradoresMx) October 16, 2020

“He tenido algunas conversaciones con varios equipos que todavía no tienen alineaciones confirmadas para el próximo año, puedo decir que ha habido algunos avances aquí y allá, pero todavía no tengo nada que informar, no he firmado nada”, añadió el mexicano en la conversación con ‘Channel 4’.

Checo expresó su deseo de continuar en el Gran Serial, pero insistió que esperará el proyecto adecuado que se ajuste a sus necesidades. “Obviamente quiero seguir adelante, tengo mucha hambre, siento que estoy en la cima de mi carrera, que mis próximos años van a ser los mejores, pero necesito poder encontrar algo muy bueno para poder seguir adelante”, expresó Pérez.

Sergio Pérez se ubica en la quinta posición de la tabla de pilotos con 68 unidades, 10 por detrás de Daniel Ricciardo, pese a que se perdió un par de carreras tras dar positivo a COVID-19. El Checo viene de firmar en semanas consecutivas un cuarto lugar, su mejor posición en la temporada 2020 de la Fórmula 1.

