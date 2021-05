Checo Pérez resta importancia a su inicio de temporada. Sergio Pérez finalizó en la quinta posición del Gran Premio de España y terminó por tercera ocasión en el top-5 de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Sin embargo, el mexicano aún no echa las campanas al vuelo y señaló que es muy pronto para hacer un análisis de su actuación, por lo que pidió un margen de 10 carreras.

🏎️ Sergio 'Checo' Pérez considera que la temporada aún comienza y su aspiración en pelear por el campeonato sigue siendo real.https://t.co/4vgyb8dQ4r — @telediario (@telediario) May 11, 2021

“Es temprano en la temporada todavía, tengo que ser paciente. Sé que de aquí a 10 carreras sabré exactamente dónde estoy parado y las posibilidades que tengo en el campeonato”, declaró el piloto tapatío en conferencia de prensa este martes.

La presión sobre Checo es intensa.

Pérez: en 10 carreras sabré donde estoy parado para el campeonato https://t.co/HKQH2T3dUf via @Motorsport_lat — Sergio Rodriguez (@Chechousa) May 11, 2021

Checo reiteró que lo importante es la manera que se concluye la campaña de la F1, por lo que restó importancia a sus primeros resultados del año. “Ahora esto apenas empieza y no hay por qué analizar de más las cosas. Las temporadas en F1 son bastante largas, no importa dónde empieces ni cómo empieces, sino cómo acabes en Abu Dabi”, añadió.

Checo Pérez resta importancia a su inicio de temporada y pide 10 carreras para continuar su adaptación a Red Bull

Finalmente, Sergio Pérez habló sobre su adaptación al monoplaza de Red Bull y develó que es en la pista cuando mejor ha comprendido su carro. “Creo que en carrera es donde más he mejorado, porque lo que hacía en los equipos anteriores no funcionaba aquí, he tenido que cambiar mi enfoque en cuanto a las carreras”, concluyó.

Queda claro la posición de Checo y todos entienden el porqué.

Las indirectas de Red Bull a Checo Pérez https://t.co/KWnVzwAdQD — Sergio Rodriguez (@Chechousa) May 11, 2021

Sergio Pérez acumula 32 puntos tras los primeros cuatro Grandes Premios de la temporada 2021 y se ubica en la sexta posición de la clasificación. El mexicano se prepara para en dos semanas regresar a la pista y competir en el GP de Mónaco, en donde buscará su primer podio como integrante de Red Bull.

