Checo Pérez renueva con Red Bull; “quiero pelear por el campeonato de pilotos”

Segio “Checo” Pérez, tendrá alas el 2022.

Red Bull Racing y el piloto tapatío confirmaron que por lo menos un año más, Checo seguirá en la Fórmula 1.

“Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es en ganar el Campeonato para Red Bull”, escribió el piloto tapatío en sus cuentas sociales.

Im very happy to announce that I'm continuing with @redbullracing for next year. Now our focus is on winning the championship for the team.

