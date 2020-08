Checo Pérez regresará para el GP de España. Debido al COVID-19, Sergio Pérez se perdió las dos carreras celebradas en el mítico trazado de Silverstone. El mexicano avanza en su recuperación y de acuerdo a Otmar Szafnauer, jefe de Racing Point, el ‘Checo’ estaría de vuelta para el Gran Premio de España.

En la pista de Silverstone, donde Nico Hulkenberg -suplente de Checo- largará tercero en el Gran Premio del 70° Aniversario, Otmar Szafnauer aseguró que el equipo aguarda por la vuelta del mexicano.

“Se hizo el test ayer y parece que la cantidad de virus en su sistema está bajando significativamente de prueba en prueba. Hoy se ha vuelto a hacer la prueba. Deberíamos tener esos resultados mañana. Anticipo que, o bien para cuando tengamos el resultado mañana o a principios de la semana que viene, estará en negativo”, señaló Otmar Szafnauer y agregó.

“Creo que para cuando lleguemos a Barcelona estará de vuelta en el monoplaza. Pero estoy tratando de adivinar el futuro. Si eso no sucede, no me crucifiquen porque no puedo predecir el futuro. Pero mirando la tasa de salida del virus de su sistema, si es lineal, debería estar bien para cuando vuelva a Barcelona”, abundó el jefe de Racing Point.

En caso de que Pérez no se recupere de su estado de salud para el GP de España, su lugar seguiría siendo ocupado por el alemán Hulkenberg.

“Si (Pérez) no estuviera en el auto, sería Nico, pero ahora, como dije antes, estaba 99% seguro de que Nico estaría en el auto para ambas carreras en Silverstone, y ahora estoy 99% seguro de que ‘Checo’ estará en el auto para España”, insistió Otmar.

Szafnauer explicó además por qué Racing Point intentó que “Checo” Pérez regrese a la pista a una semana de haber anunciado su resultado positivo de COVID-19.

“Consultamos a muchos expertos, incluyendo el laboratorio que usamos para todo nuestro personal en Silverstone. También consultamos a los expertos de Eurofins (la empresa que hace las pruebas de COVID-19 para la F1). Hay que recordar que este coronavirus es un virus nuevo, lo que significa que la gente no sabe mucho sobre él”, dijo.

“Los expertos dieron un rango tan grande para cuando ‘Checo’ diera negativo, que valía la pena hacerlo. Nos dieron un rango de una semana a cuatro o cinco semanas. Dijeron que en cualquier momento en ese rango, podría dar negativo, y todo dependía de cuándo se infectó por primera vez, lo cual nadie puede predecir. Tenía sentido para nosotros tratar de tener a nuestro piloto titular en vez de un sustituto. Creo que hicimos absolutamente lo correcto al continuar probándolo para ver qué iba a pasar”, finalizó Otmar Szafnauer.

