Checo Pérez regresa tras superar el COVID-19.

El equipo Racing Point de Fórmula Uno confirmó este jueves que el piloto mexicano Sergio Pérez “ha dado negativo en COVID-19”. Por lo que reaparecerá en el Gran Premio de España este fin de semana.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Racing Point anunció que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aprobó el regreso del ‘Checo’, ausente en las dos últimas carreras en Silverstone (Reino Unido) tras dar positivo en coronavirus.

Sergio Pérez recuperará el volante de su Racing Point este viernes, con motivo de los Libres 1 y 2 en el circuito de Barcelona-Cataluña, sede este fin de semana de la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1.

El lugar del ‘Checo‘ Pérez lo había ocupado Nico Hulkenberg, quien en el Gran Premio de Bretaña no pudo correr por unos problemas mecánicos. En la carrera del 70 aniversario de la Fórmula 1 (acá te dejamos lo mejor), el alemán terminó en la séptima posición.

CONFIRMED: We're pleased to share the news that @SChecoPerez has tested negative for COVID-19 💪

The @fia have confirmed that Checo can return to the @F1 paddock and he will compete for the team in this weekend’s #SpanishGP 🙌 pic.twitter.com/adYfWW5jWU

