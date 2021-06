Checo Pérez recuerda su batalla con Lewis Hamilton en Azerbaiyán. Sergio Pérez recordó la batalla que libró con Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Azerbaiyán, lo que hizo aún más memorable su triunfo. El piloto mexicano aseguró que es un momento en el que comprendió cómo se pelea dentro de la Fórmula 1 para ganar las carreras.

Checo Pérez recordó su victoria en el GP de Azerbaiyán y lo complicado que fue tener a Hamilton detrás suyo en toda la carrera 😬



Sergio sabe que es muy diferente que el británico sea quien te está presionando a otro piloto 🥵https://t.co/D2OYpsnDuA — SoyReferee (@SoyReferee) June 17, 2021

“No es lo mismo tener a un Hamilton detrás con un Mercedes que a cualquier otro piloto, es en ese momento que entiendes lo bueno que es, cómo maneja su carrera, los momentos que empuja, los momentos que guarda”, declaró Checo en conferencia de prensa.

¡Mucho más trabajo!

Sergio #Checo Pérez lleva 11 años en la #F1, pero acepta que éste con @redbullracing ha sido el de más trabajo e intensidad. #RegístrateGratis https://t.co/EA7Le2K5t3 — mural.com (@muralcom) June 17, 2021

El piloto de Red Bull señaló que es la primera ocasión que puede estar a la altura de Hamilton, un multicampeón del mundo, y reveló que ahora entiende mejor su manera de conducir y de comportarse dentro de la pista. “Creo que ha sido mi carrera más cercana con él en toda mi historia. He entendido mucho de cómo se comporta. Básicamente no me dejó respirar de principio a fin”, añadió.

Checo Pérez recuerda su batalla con Lewis Hamilton en Azerbaiyán y revela que entiende mejor la manera en que corre el inglés

El mexicano aclaró que su trofeo del GP de Azerbaiyán se lo quedó Red Bull y que tendría que pagar para tener una réplica del mismo, lo que pareciera no está dispuesto a hacer por el momento. “Ese trofeo fue directamente a la fábrica. No se me permitió quedármelo, pero puedo conseguir una réplica si lo pago”, dijo Pérez.

#Fórmula1🏁



✅Checo suma dos victorias en Fórmula 1, la última la primera desde que fichó por Red Bull



👀El mexicano, tercero en la clasificación, buscará recortar distancias con el inglés Lewis Hamilton y Verstappen en el circuito Paul Ricard https://t.co/8tLZ6W4QlX — Diario SPORT (@sport) June 15, 2021

Finalmente, Checo aclaró que no tuvo tiempo para celebrar su segunda victoria en la Fórmula 1 y mencionó que se ha dedicado a prepararse para el Gran Premio de Francia, que se correrá este domingo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen