Checo Pérez presume nuevo juguete. De cara a la temporada 2020 donde buscarán dar la campanada en el campeonato de constructores, Racing Point presentó el RP20. Con su nuevo ‘juguete’, el mexicano Sergio Pérez y el norteamericano Lance Stroll pelearán por más podios en la campaña venidera.

El director del equipo, Otmar Szafnauer, confía en que con el nuevo bólido podrán competir con los gigantes de la ‘Gran Carpa’.

“Este año queremos ser un cuarto fuerte. Queremos estar más cerca del top 3 de lo que hemos estado en el pasado. Este año queremos dar un paso adelante”, dijo Szafnauer.

Sobre el mismo objetivo del cuarto lugar en el campeonato de constructores también se enfoca el ‘Checo’. El mexicano culminó la temporada pasada en décimo lugar con 52 puntos, dos por detrás de Daniel Ricciardo (Renault).

“La temporada pasada vimos granes duelos a mitad de parrilla y estuvimos justo en medio de ello. Estaré muy contento podemos terminar cuartos en el Campeonato de Constructores esta temporada y si logramos algunos podios, entonces la llamaremos una buena temporada”, externó el mexicano en la presentación.

En la temporada 2020, la Fórmula Uno dio la entrada a dos nuevas citas en el calendario, Vietnam y Holanda. Estas paradas podrían ser una oportunidad para el mexicano de dar un susto a los demás pilotos.

“Tengo muchas ganas de correr en Vietnam por primera vez, puede ser una gran sede y el regreso a Zandvoort (Holanda) después de correr ahí en mis inicios”, apuntó ‘Checo’ Pérez.

Luego de 10 años en la F1, seis con Racing Point, el mexicano confía en que será una gran campaña. El tapatío considera que están evolucionando de manera favorable y ve a la escudería dando la gran sorpresa.

“El equipo ha cambiado mucho. Hemos crecido significativamente desde el inicio y pueden estar muy orgullosos de lo que hemos logrado. Creo que lo mejor está por venir. Creo que somos uno de los pocos equipos que está cambiando mucho y progresando realmente. Esto es muy importante para nosotros. Mostrar que estamos en el camino correcto. Todos están trabajando muy duro y tener estabilidad genera una increíble atmósfera en el equipo”, externó ‘Checo’.

Pérez entrará a su décima campaña en la Gran Carpa con 30 años cumplidos, situación que lo convierte en uno de los pilotos más veteranos de la parrilla.

“Es curioso ver cómo el deporte ha evolucionado, cuando me uní a la Fórmula 1, yo era uno de los pilotos más jóvenes, pero ahora soy uno de los pilotos más experimentados. La experiencia cuenta mucho en la F1 y si estás cómodo con tu al rededor, puedes controlar más situaciones. Cada año cuando nos aproximamos a una nueva temporada, me emociono, especialmente cuando los ensayos están por iniciar. He estado con este equipo ya desde hace tiempo y le poder ver lo mucho que ha crecido, me emociona muchísimo y viendo hacia un futuro exitoso”, enfatizó ‘Checo’.

New year, new look! 🤩

Introducing… BWT Racing Point F1 Team 🤜🤛

Drop us an emoji to let us know what you think! 🙌 #F1 pic.twitter.com/mARIckNpYa

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 17, 2020