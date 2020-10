Checo Pérez Piloto del día al remontar 13 posiciones.

En el arranque del Gran Premio de Portugal de Fórmula 1 el piloto mexicano de Racing Point, Sergio Pérez arrancó en el quinto sitio por su calificación, pero en la primera vuelta se tocó con Max Verstappen de Red Bull y terminó en el fondo de la parrilla.

Una de las pistas más técnicas del calendario por su configuración no iba a hacer las cosas fáciles a los pilotos. Y así se notó cuando todos en el contingente buscaron acomodarse.

Llegando a la curva cuatro, Max Verstappen llegó a la curva por la parte interna en el giro que debía hacerse a la izquierda. Sergio Pérez estaba por fuera, a su lado derecho, siguiendo su línea de carrera.

Hubo un contacto con la llanta delantera derecha de Verstappen sobre la trasera izquierda de Checo y provocó el trompo del Racing Point número 11, que en la recuperación, perdió todas las posiciones.

LAP 1/66

Verstappen and Perez touch and the Mexican slides off into the barriers. He's got going again and has made it back to the pits 😮#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/whEfoGinkR

— Formula 1 (@F1) October 25, 2020