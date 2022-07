Checo Pérez pierde el podio en el GP de Francia.

Un accidente deja fuera a Charles Leclerc y Max se escapa en el campeonato de la F1.

Sergio Checo Pérez pierde la batalla contra George Russell y el podio en el Gran Premio de Francia, carrera en la que Max Verstappen de Red Bull se lleva la victoria por delante de Lewis Hamilton y el inglés de Mercedes.

Desde que la carrera comenzó fue el inicio de una batalla por la concentración de Charles Leclerc, quien se quiso escapar, pero Max Verstappen no lo dejó y le peleó cada centímetro de pista, mientras que Checo Pérez no pudo evitar que Lewis Hamilton lo adelantara antes de la primera curva.

Las paradas en los fosos tuvieron que darse tal vez de forma anticipada para poder contrarrestar el desgaste de las llantas provocado por tanta presión y exigencia en las batallas en la pista pero en la vuelta 19, Charles Leclerc sufrió un trompo y chocó contra las barreras.

Eso permitió que Verstappen tomara el liderato de la carrera y los demás pilotos entraran a los pits para aprovechar el abandono del Ferrari. Carlos Sáinz venía desde la cola de la parrilla recuperando posiciones.

Para la vuelta 37 de 53 el español de Ferrari ya estaba en cuarto, justo detrás de Checo que no pudo alcanzar y rebasar a Lewis Hamilton que se mantuvo sólidos en el segundo puesto Checo pudo defender su posición y obligó al español a contenerse para evitar lastimar sus neumáticos mientras se acercaban al final de la carrera con apenas 13 vueltas para terminar y en la vuelta 42, Sáinz lo atacó y le arrebató la posición de podio.

George Russell quiso aprovechar y le metió el auto en la chicana y lo tocó sacándolo de pista, por lo que el mexicano tuvo que cortar pista para no chocar.

Cuando Sáinz tuvo que entrar a los pits, el mexicano regresó al tercer lugar.

Mientras que cuando el piloto Chino Guanyu Zhou se quedó detenido, salió un virtual Safety Car y cuando dieron la bandera verde, George Russell se lanzó y rebasó al mexicano para tomar el tercer lugar y entonces inició la batalla de tres vueltas para terminar.

Finalmente la bandera de cuadros fue para Max Verstappen que se despega en el liderato del campeonato, segundo llegó Lewis Hamilton y tercero George Russell, pues Checo no pudo recuperar su posición de podio.

Para Checo Pérez no fue fácil mantenerse en la carrera: “Hubo un problema con el Virtual Safety Car que habían dado la indicación que se acababa fuera de la (curva) nueve y no fue así, entonces se acabó en la entrada a la quince”, dijo el mexicano.

“Y cuando se para el Safety Car, yo estaba muy cerca de mi ‘delta’ (tiempo máximo permitido), entonces no podía acelerar”. “No entiendo qué pasó”, lamentó. “Creo que tuivieron un problema en la torre de control porque simplemente no entiendo”. “Nos costó el poduim, pero al final fue una carrera donde no tuvimos mucho ritmo”, comentó el mexicano.

“Iban bastante rápido (los Mercedes), especialmente cuando la degradación llegaba, me costaba bastante ir detrás de Hamilton, especialmente en el sector uno”, finalizó.

