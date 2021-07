Checo Pérez pide perdón a Charles Leclerc tras el GP de Austria. Sergio Pérez encarnizó una férrea pelea desde el inicio del Gran Premio de Austria en la búsqueda de los primeros lugares, pero un par de errores lo condenaron a ser sancionado y terminar en la sexta posición. Tras el evento, el mexicano aseguró que Lando Norris “se salió con la suya” y logró mantener la segunda plaza, a pesar de su ataque tempranero.

¡¡GANÓ MAD MAX!! Max Verstappen se quedó con el #AustrianGP. El piloto neerlandés lleva 4 victorias en las últimas 5 carreras. Y registra 5 triunfos en lo que va de temporada. Es el LÍDER en el campeonato de pilotos. Checo Pérez, entre el lío con Norris y Leclerc, finalizó 6º. pic.twitter.com/zVIbT88Myy — Invictos (@InvictosSomos) July 4, 2021

“Básicamente con Norris, en la primera vuelta, se salió con la suya, no tuvo ningún daño. Obviamente la próxima vez puede ser muy diferente y es solo la primera vuelta. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito, lo cual no fue lo suficientemente justo”, declaró el piloto de Red Bull.

“Fue un desastre mi carrera, en la 1a vuelta con NOR fue más allá del límite, ya estaba más adelante y había frenado más tarde que él, tenía la posición y me arruinó la carrera. Con LEC una pena, no es la forma en que me gusta correr”:@SChecoPerez para @Noemidemiguel vía @DAZN_ES pic.twitter.com/3NEpGC9bcl — PrimeF1 (@PrimeF1_) July 4, 2021

Asimismo, Checo se disculpó con Charle Leclerc, a quien intentó atacar en dos ocasiones con maniobras que le acarrearon un par de sanciones. “Estábamos en un aire muy sucio, con neumáticos muy calientes, frenos muy calientes y estábamos tratando de frenar lo más tarde posible”, añadió.

Checo Pérez pide perdón a Charles Leclerc tras el GP de Austria, el mexicano fue dos veces penalizado en la carrera

Pérez lamentó su agresividad sobre la pista y haber causado inconvenientes en la carrera de Leclerc. “Obviamente no he visto los incidentes, pero lamento mucho haber terminado afectando su carrera porque Charles es un piloto que corre muy duro pero siempre al límite y yo soy así mismo. Así que no estoy contento conmigo mismo por eso y simplemente sigo adelante”, concluyó.

Sigues en tercero, con todo y un mal día!!! #TeamCheco pic.twitter.com/tEacIeTrVt — Juan Valero 🇲🇽 (@juanvalero72) July 4, 2021

Serio Pérez fue sexto lugar en el Gran Premio de Austria y volvió a sumar puntos, con lo que mantuvo su tercera posición en la clasificación de pilotos. El mexicano llegó a 104 unidades en la temporada 2021 de la Fórmula y está a 78 de su coequipero y líder del campeonato Max Verstappen.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen