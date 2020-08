Checo Pérez otra vez positivo por COVID-19 y no correrá.

Nico Hülkenberg volverá a tomar su lugar en Racing point y el mexicano no puede ingresar al paddock.

El piloto mexicano de Racing Point en la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a arrojar positivo por coronavirus una vez que le habían liberado de su aislamiento y no podrá tomar parte en el Gran Premio del 70 aniversario en Silverstone.

“ACTUALIZACIÓN: lo último en @SChecoPerez y nuestros planes de conductor para el fin de semana”.

UPDATE: The latest on @SChecoPerez and our driver plans for the weekend#F1 #F170 https://t.co/ANGQz9ivQ8

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 6, 2020