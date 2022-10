Checo Pérez gana el Premio Nacional de Deportes.

En lo que va del 2022 en la Fórmula 1, ‘Checo’ Pérez se proclamó campeón del Gran Premio de Mónano y SIngapur.

El piloto de Fórmula 1 con la escudería Red Bull Racing Sergio Pérez recibirá el Premio Nacional de Deportes 2022 “tras su destacada actuación en la presente temporada del máximo circuito del automovilismo internacional”, informó Conade mediante un comunicado.

“En las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se llevó a cabo este jueves la designación de los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2022, los cuales fueron elegidos entre varias propuestas, por el jurado calificador”.

“En el presente año, Sergio ‘Checo’ Pérez se proclamó ganador en el Gran Premio de Mónaco, así como en el Gran Premio de Singapur hace tres semanas”, detalló Conade en el texto.

El Premio Nacional de Deportes 2022 de dividió en siete modalidades: deporte no profesional, deporte profesional, deporte paralímpico, entrenador, juez-árbitro, trayectoria destacada en el deporte mexicano y fomento, la protección o el impulso de la práctica de deportes y se reconocieron por el Gobierno de México dentro de periodo comprendido del 16 de octubre del 2021 al 15 de octubre del 2022.

‘Checo’ Pérez fue postulado por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo para competir por el Premio Nacional de Deportes en la categoría de Deportista Profesional, hace unas semanas.

“Es un premio importante. Pero más que eso, es el mensaje que transmites a las nuevas generacione. Es importante apoyar al deporte, apoyar a las nuevas generaciones para que cada vez tengamos más representantes mexicanos”; comentó Checo Pérez, piloto de Red Bull Racing, a ESPN.

Checo Pérez es el primer piloto mexicano en conseguir el Premio Nacional de Deportes y se une al selecto grupo confirmado por deportistas como Gustavo Ayón, Julio Urías y Javier Hernández.

“Nunca me ha gustado compararme con los otros pilotos mexicanos, al contrario, siempre me he sentido muy orgulloso de lo que cada quien ha hecho, de lo que cada uno tiene en su historia. Yo creo que es un momento bueno, con lo que ha pasado en el automovilismo, pero lo que significa para mí un Premio así es lo que genera para las nuevas generaciones. En lo personal, no me cambia mucho. Quiero que se den cuenta las nuevas generaciones que sí es posible competir contra los mejores del mundo”, concluyó Checo Pérez.

Información de José Antonio Cortés Ramírez fue incluida en la redacción de esta nota de ESPN.

