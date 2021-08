Checo Pérez explota contra Valtteri Bottas tras el GP de Hungría. Sergio Pérez quedó fuera del Gran Premio de Hungría en la primera vuelta después de un error en la primera curva por parte de Valtteri Bottas (Mercedes), lo que le costó no sumar puntos y NO ayudar a Max Verstappen en la lucha por esta carrera.

Los segundos de drama de Checo Pérez hoy en el Gran Premio de Hungría 🇭🇺



⚠️Valtteri Bottas se lo lleva en la primera curva cuando PER ya iba tercero



❌Mazepin lo quiere dejar sin pista y se enllantan



⚠️A Schumacher se le va el auto en la chicana y lo golpea



⛔️Abandona pic.twitter.com/UAgzDm6X1d — Paco Solares (@PacoSolares) August 1, 2021

A pesar de que el finlandés pidió disculpas al Checo, el piloto de Red Bull estalló contra su compañero de profesión y aseguró que el integrante de Mercedes cometió una “estupidez” que le costó abandonar muy temprano en la rodada.

Un día frustrante, tuve una buena arrancada y ya estábamos terceros. Se nos fue una oportunidad grande en la carrera, Bottas se disculpó por su error.

A cerrar la página y enfocarnos en la mejor 2da mitad de temporada.#hungariangp #nevergiveup pic.twitter.com/0ykSmgbzNc — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 1, 2021

“Sólo estoy molesto, supongo. La primera vuelta, no sé por qué tiene que pasar eso, por qué arriesgarse a hacer ese tipo de cosas estúpidas. Pero no puedo hacer nada. No hay mucho que hacer”, dijo el mexicano tras la carrera celebrado en el Hungaroring.

Absolute chaos at Turn 1 of the Hungarian Grand Prix 😱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/MZycUtllCa — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Checo culpó a Bottas de haberle arruinado la carrera y dio a conocer los daños que sufrió su monoplaza en la colisión. “Bottas ha cometido un gran error y nos arruinó la carrera. No sé qué más decir. Se acabó todo. El motor está dañado, llegó hasta el radiador”, añadió el tapatío en entrevista con Ziggo Sports.

Pérez recordó que había logrado avanzar al tercer lugar en el inicio del evento e indicó que pudo haber tenido un buen día de no haber chocado con Bottas. “No había nada que pudiera hacer ahí y es una gran lástima para el equipo. Había avanzado hasta el tercer lugar, podría haber sido un gran día para nosotros y las cosas cambiaron dramáticamente”, declaró.

#F1xESPN Se relanzó la carrera con 5 autos afuera de competencia en el #HungarianGP :



❌ Bottas

❌ Checo Pérez

❌ Leclerc

❌ Stroll

❌ Norris pic.twitter.com/7X0bFMd377 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2021

Pérez dejó todo esto atrás y afirmó que Valtteri Bottas se disculpó con él por su arriesgada maniobra. “Bottas se disculpó por su error. A cerrar la página y enfocarnos en la mejor segunda mitad de temporada”, concluyó.

Apenas en la primera curva, Valtteri Botas provocó una carambola al frenar tardíamente e impactar el vehículo de Sergio Pérez. Asimismo, el incidente involucró varios autos más, por lo el finlandés fue sancionado con cinco lugares de salida para el Gran Premio de Bélgica.

