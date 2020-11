Checo Pérez explica por qué no obtuvo la pole position en Turquía. Sergio Pérez saldrá en el tercer puesto el día de mañana durante el Gran Premio de Turquía, primera ocasión en su carrera que ocupa esa posición de salida, sin embargo, el mexicano reveló que pudo haber conseguido la pole position de no haber sido por la interferencia de otro piloto durante las ‘qualifications’ de este sábado.

¡LE VIENE MEJOR LA SEGUNDA LÍNEA DE SALIDA!#F1xFOX Sergio 'Checo' Pérez reconoció que se siente más cómodo partiendo desde la tercera plaza que desde la segunda en el Gran Premio de Turquíahttps://t.co/bK6yp92uTF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 14, 2020

“Fue una locura la clasificación en el inicio. Casi quedo fuera de la Q1 porque tardaron en secar la pista y luego uno de los Williams salió y tuve bandera amarilla. Mejoramos y en la Q3 salimos con intermedios y fue una buena idea, pero al final mi posición en pista fue mala. Podía mejorar todavía y no lo pude hacer porque (Antonio) Giovinazzi no se movió y mi última vuelta no fue buena y perdí la pole”, expresó el Checo.

Histórico tercer lugar para Checo Pérez, la mejor clasificación de su carrera en Fórmula Uno; su coequipero Lance Stroll se llevó la pole y Max Verstappen fue segundo 🏁 #TurkishGP pic.twitter.com/8HepiwaC6h — San Cadilla (@SanCadilla) November 14, 2020

A pesar de perder la oportunidad de arrancar desde el primer puesto, el piloto Jalisciense aseguró que está contento con largar desde el tercer puesto y mencionó que espera obtener un buen resultado durante el evento.

“Mañana es una buena oportunidad. Prefiero estar tercero que segundo porque tengo la parte limpia de la pista. Tenemos que ver qué hacen los Mercedes. La verdad dependemos de eso, pero espero que sea un buen día y hacerlo fuerte. Fue difícil y al final se pudo mejor. Estoy feliz. Sé que la pole era posible y estoy emocionado por mañana. Será una carrera engañosa sin importar las condiciones”, concluyó.

¡FINAL, FINAL, FINAL! SORPRESÓN EN ISTANBUL PARK. LANCE STROLL logra LA 1ª POLE DE SU CARRERA en un final de INFARTO. Verstappen se quedó a apenas 2 décimas del canadiense. 'Checo' Pérez saldrá 3º finalmente. MERCEDES DESAPARECIDO.#TurkishGP 🇹🇷https://t.co/xtWWCqoca8 pic.twitter.com/dfDYLkFPVZ — efe.uno (@efe_uno) November 14, 2020

Sergio Pérez solo quedó por detrás de su compañero de equipo, Lance Stroll, quien se llevó la pole position, y de Max Verstappen (Red Bull).

