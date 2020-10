Checo Pérez: El podio estuvo muy cerca.

Luego de terminar en cuarto lugar en el Gran Premio de Eifel, Checo Pérez habló sobre su lucha contra Ricciardo por el podio, mismo que no pudo alcanzar luego de que el monoplaza de Albon provocara la entrada del Safety Car.

“Sin el Safety Car teníamos mucho mayor chance de poder estar en el podio hoy. Salió y sin duda nos perjudicó bastante, ya no pudimos pelear tanto con Ricciardo”.

“Aún así en la rearrancada estuve muy cerca pero no lo pude pasar, íbamos muy parejos, con los Renault debería haber sido hoy”, confesó el piloto de Racing Point.

“El equipo hizo un gran trabajo, leímos muy bien las condiciones, sabíamos que iban a ser muy diferentes a lo que habíamos tenido todo el año, entonces creo que esa fue la clave el día de hoy”, agregó.

Finalmente, el tapatío dijo que “ya hemos sufrido bastante con eso (cambio de neumáticos) en la otra perdimos el podio. Con estas temperaturas creo que no iba a ser posible reiniciar el compuesto, entonces les pregunté que si estábamos seguros de ello y al final paramos en la segunda vuelta y no perdimos nada. Estaba preocupado porque con la temperatura de hoy no iba a ser posible reiniciar el neumático”.

