Checo Pérez coquetea con Red Bull. Sergio Pérez viene de firmar su mejor actuación en la temporada 2020 de la Fórmula 1, tras finalizar en la cuarta posición del Gran Premio de Rusia. A pesar de los buenos resultados que ha acumulado, el Checo dirá adiós a Racing Point y deberá buscar un nuevo equipo para la campaña 2021, si desea continuar en la Máxima Categoría.

Sergio Pérez rompe su silencio sobre la posibilidad de fichar por Red Bull – https://t.co/S6lwjtA04l pic.twitter.com/W8OoexbvDX — TheBestF1.es (@TheBestF1es) September 28, 2020

Acerca de su futuro, el piloto mexicano confesó que no rechazaría una propuesta de Red Bull, escuadra que terminó en el segundo lugar de constructores en 2019, debido a que es una escudería que compite por los primeros puestos. “Red Bull me convencería sin ninguna duda, es un equipo que va a luchar por campeonatos en los próximos años”, declaró el jalisciense en entrevista con ‘Movistar+ F1’.

'(Red Bull) Me convencería sin ninguna duda': Sergio Pérez https://t.co/bkPSrrDOBz pic.twitter.com/wT6LkIjfWN — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) September 28, 2020

Asimismo, Pérez reveló que buscará llegar a una escudería que lo motive cada día a continuar con sus entrenamientos y su rutina. Sin embargo, el mexicano confesó que hasta el momento, las opciones presentadas no cumplen con estos requisitos que buscar para regresar en 2021 a la F1.

“Necesito un proyecto que me motive y me convenza, que me haga levantarme cada mañana, entrenar y viajar por todo el mundo. De las opciones posibles, todavía no hay nada que logre convencerme de eso”, agregó durante la charla.

💞RED BULL GUSTA A 'CHECO' Sergio Pérez dejará Racing Point al final de temporada y la escudería del toro le llama la atención:#F1xFOX pic.twitter.com/oXIAXh0Bpt — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 27, 2020

Sergio Pérez suma 56 puntos en la actual temporada y se ubica en la novena posición del campeonato de pilotos. El jalisciense se ubica nueve unidades por detrás de Lando Norris, quien ostenta la cuarta posición, pese a que se perdió un par de carreras tras contraer COVID-19 durante un viaje a México.

