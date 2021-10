Checo Pérez confiesa que no es fácil ser compañero de Max Verstappen. Sergio Pérez ha sido pieza importante para que Max Verstappen pelee el campeonato de la Fórmula 1 en la presente temporada. A pesar de esto, Checo reconoció que ha sido difícil para él ser coequipero del neerlandés y adaptarse por completo al monoplaza que diseño para 2021 Red Bull.

“Por supuesto que no es fácil ser compañero de Max. Él es completamente uno con el auto y se desempeña a un nivel muy alto. Tenemos un auto único, así que no es ningún secreto que no es tan fácil para mí”, dijo el mexicano en entrevista con RacingNews365.

Pérez reconoció que vivió momentos muy complicados al inicio de la temporada al tratar de adaptarse al vehículo de su nuevo equipo. Asimismo, habló sobre el nivel del monoplaza que maneja y señaló que está entre los mejores del año en el Gran Serial.

“Tuve un momento difícil en esto, si no demasiado dramático. Tenemos un muy buen auto y podemos ser positivos. Max lo demuestra. Este auto, si no es el mejor auto de la parrilla, está en al menos uno de los mejores autos”, añadió.

Finalmente, mencionó cómo maneja la presión y reveló que es una de sus grandes fortalezas, aunque indicó que debe trabajar diariamente en ello. “Hay que ser muy fuerte mentalmente, todos los días. Sin embargo, creo que ese es uno de mis puntos fuertes”, concluyó.

Sergio Pérez rompió su marca de más puntos en una sola temporada de la Fórmula 1 con su podio de hace un par de domingos en el Gran Premio de Turquía. El piloto jalisciense llegó a 135 unidades y se mantiene en el quinto lugar de la tabla.

