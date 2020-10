Checo Pérez confiesa negociaciones con escuderías de F1

Checo Pérez confiesa tener negociaciones con escuderías de F1.

Sergio Pérez está fuera de Racing Point para el próximo año y será reemplazado por Sebastian Vettel.

El mexicano, que ha logrado ocho podios en la Formula 1, ha sido vinculado con varios equipos, a pesar de los límites puestos en la máxima categoría automovilística.

Uno de los principales candidatos es Williams, que consideraría dejar ir a George Russell y contratar al ‘Checo’ en su lugar. Otro de los mencionados es Alfa Romeo o Red Bull.

Previo al Gran Premio de Portugal. El piloto tapatío fue preguntado sobre su futuro. Y dejó claro que todavía no se ha finalizado ninguna opción.

“Como lo he dicho antes, no he firmado nada. Creo que en este momento no hay mucho que pueda reportar o decir. La temporada está llegando a su fin, así que se está acercando. Debería de estar en una posición de decir algo muy pronto”, comentó.

Una de las razones principales por las que Williams buscaría Pérez. Además de su habilidad, es la multitud de patrocinadores que atrae.

“Hasta ahora, no creo que haya mucho en divulgar nada porque quiero mantener mis negociaciones privadas. Tenemos que ser respetuosos hacia todos los equipos con los que estamos hablando”, agregó Pérez, así negándose a nombrar su posible destino.

Checo's still coy on his future – but it sounds like some news might not be too far away 😐 🤔#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/GNbd82ND55

— Formula 1 (@F1) October 22, 2020