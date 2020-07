Checo Pérez confía en dar la campanada: “Tenemos buen auto”. El Red Bull Ring de Spielberg vio una versión mejorada del mexicano Sergio Pérez. A bordo de su RP20, ‘Checo’ se codeó con las ‘flechas blancas’ de Mercedes que terminaron los primeros ensayos del Gran Premio de Austria como los carros más rápidos del circuito.

Lewis Hamilton cubrió los 4.813 metros de la pista en un minuto, cuatro segundos y 304 milésimas, 197 menos que su compañero de equipo, Valtteri Bottas. El podio lo completó el mexicano Sergio Pérez quien sorprendió a propios y extraños.

Back on track! 🤩

📸 Check out the best shots from the first day of action in Austria #F1 #AustrianGP #WeRaceAsOne pic.twitter.com/dzG3MTX3kU

