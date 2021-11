Checo Pérez comienza a pensar en el retiro. Sergio Pérez consiguió hace unos meses una tranquilizadora extensión de contrato de Red Bull, sin embargo, sabe que su retiro de las pistas se encuentra muy cerca. En entrevista con la revista GQ, Checo habló sobre sus planes una vez que deje la Fórmula 1 y reveló que desea llevar una vida tranquila, lejos de la fama que le trajo el Gran Serial.

“Lo tengo muy claro, me gustaría empezar en el mundo empresarial, fuera de las pistas y los reflectores porque soy una persona a la que le gusta mucho su privacidad y estar fuera de las cámaras. Me encantaría apoyar a nuevas generaciones, pero muy de fuera, buscando la normalidad”, dijo el piloto tapatío.

A pesar de que comienza a pensar en el retiro, el mexicano reconoció que desea ganar un título antes de dejar los monoplazas y confirmó que planea dar lo mejor de sí hasta que llegue el momento de su adiós.

Checo Pérez comienza a pensar en el retiro y desea alejarse de los reflectores de la Fórmula 1

“Mi sueño es convertirme en campeón del mundo, aunque soy consciente de que no me quedan muchos años. Quiero disfrutar de mis hijos y quiero estar con mi familia, pero de aquí a que llegue mi retiro lo quiero dar absolutamente todo. Este año he trabajado como nunca en adaptarme y mi familia ha estado ahí en cada cambio; no ha sido fácil, pero lo que esté de mi carrera, lo daré todo”, agregó.

Sergio Pérez, de 31 años, hizo su debut en la Fórmula 1 en 2011 con el equipo de Sauber y desde entonces se ha mantenido en la máxima categoría del automovilismo. A lo largo de 11 temporadas, el mexicano ha conseguido dos victorias y 15 podios.

