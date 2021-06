Checo Pérez buscará más triunfos en la Fórmula 1. Sergio Pérez obtuvo su primer triunfo como integrante de Red Bull, y el segundo de su carrera, pero no se conforma con este éxito. El mexicano aseguró que, con el entendimiento de su monoplaza, no encuentra un motivo para no obtener más victorias en la temporada 2021 de la Fórmula 1.

“Cada fin de semana crece la comprensión y después de cada fin de semana hacemos un análisis muy profundo. Hacemos mucho trabajo en la fábrica para tratar de averiguar qué podemos hacer mejor como equipo. Pero sí, ciertamente creo que estamos llegando allí. Estamos mejorando y no veo ninguna razón por la que ir a una pista diferente no podamos tener un tipo de rendimiento similar”, declaró en entrevista con el portal Motorsport.

El mexicano añadió que su confianza ha crecido en las últimas semanas y espera poder mantener este impulso en el resto de la campaña. “Definitivamente mi confianza está creciendo. El entendimiento con el equipo está llegando allí. Es la carrera número seis de la temporada, todavía hay mucho por hacer, pero es importante mantener este impulso y seguir mejorando carrera tras carrera”, agregó.

Finalmente, Checo confesó que su comienzo con Red Bull no fue el mejor y señaló que tuvo dificultades para adaptarse a su carro. “No tuvimos el comienzo de la temporada que esperábamos. Encontré mi adaptación más difícil de lo esperado, pero hemos estado trabajando extremadamente duro desde el primer día con los ingenieros de vuelta en la fábrica”.

Sergio Pérez suma 69 puntos en la actual temporada de la Fórmula 1 y se ubica en la tercera posición de la clasificación, solo detrás del líder, su coequipero Max Verstappen, y el multicampeón Lewis Hamilton.

