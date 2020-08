Checo Pérez asegura no tener diálogo con otro equipo de Fórmula 1. Luego de los múltiples rumores que colocan a Sebastian Vettel en el asiento de Sergio Pérez en Racing Point; ‘Checo’ aseguró que no sostiene pláticas con otro equipo pese a que su lugar en la Fórmula 1 corre peligro.

En la séptima parada de la temporada 2020 de la F1, Sergio Pérez se dijo contento del trato obtenido en Racing Point. Además, el mexicano aseguró que confía en continuar en la escudería con sede en Silverstone que maneja Lawrence Stroll.

“Creo que es, como he dicho antes, una cuestión de tiempo. Me siento muy feliz en el equipo. Creo en el proyecto, llevo aquí un tiempo, y puedo ver cómo el equipo va hacia arriba. Todos sentimos internamente que todo está funcionando bien”, señaló Pérez en el mítico trazado de Spa-Francorchamps.

“No vemos la razón por la que deberíamos cambiar nada. No veo ninguna razón para cambiar. Creo que estamos disfrutando de una gran temporada en la pista, y las cosas están funcionando muy bien en el equipo. No espero ningún cambio”, abundó el tapatío.

Con el rumor de su posible salida de Racing Point, otro equipo de F1 se le acercó a Checo Pérez intentando ficharlo. Consultado este jueves si estaba hablando con otras escuderías, el mexicano fue tajante.

“No. La respuesta que recibo de dentro del equipo es que todos queremos continuar”, expuso Sergio Pérez. El tapatío agregó que hubo “discusiones de fondo” con el equipo sobre el próximo año, explicando por qué no había habido ningún anuncio todavía, pero se mantuvo relajado sobre su futuro.

“Todos los comentarios que recibo son muy positivos, así que me quedo con eso, y de ahí viene mi confianza, y nos mantenemos tranquilos”, dijo Pérez.

“Es una situación que no está en mis manos, así que ni siquiera me molesto en absoluto. Me concentro en la carrera, la disfruto, y pase lo que pase, está fuera de mis manos, así que ni siquiera le presto atención”, sentenció el mexicano que vive su décima campaña en el ‘Gran Circo’.

