Checo Pérez arrancará tercero en Gran Premio de Turquía.

El mexicano Sergio Pérez de Racing Point, este domingo arrancará tercero en el Gran Premio de Turquía que se correrá sin aficionados. En el que será el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1. Manifestó en el Istanbul Park, donde su compañero canadiense Lance Stroll firmó la ‘pole’ que es un gran resultado para el equipo. Algo que no” se esperaban.

“El de hoy ha sido un gran resultado para el equipo, un resultado que no esperábamos”. Explicó Checo que ocupa la sexta plaza, con 82 puntos, en un Mundial que podría resolver a su favor este domingo el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) que ganó en Ímola. Y que buscará igualar el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher desde el sexto puesto en parrilla.

“Definitivamente prefiero salir tercero que segundo, porque creo que mañana en la salida eso será una buena diferencia”. Comentó el bravo piloto tapatío en la pista de las afueras de Estambul. Donde el holandés Max Verstappen (Red Bull) arrancará segundo y en la que él se quedó a algo mas de medio segundo de su compañero canadiense.

Sergio Pérez, quien había considerado tomarse un año sabático de la Fórmula 1. Saldrá desde la segunda fila desde la que partirá a su lado el otro Red Bull. El del tailandés Alexander Albon, que acabó la calificación en cuarta posición.

SERGIO: "A great result for the team, something we were not really expecting! I definitely prefer P3 to P2, I think tomorrow at the start that will be a good difference"#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/NwtDMuATn8

