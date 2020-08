Checo Pérez apunta al podio en el GP de España: “Esperamos pelear”. Luego de perderse dos fechas del campeonato de Formula 1 debido al COVID-19, Sergio Pérez regresó ‘recargado’ para el Gran Premio de España. ‘Checo’ largará cuarto en el circuito Montmeló donde buscará regresar al podio, sitio al que trepó por última en 2018.

Con los Mercedes a siete décimas de segundo, ‘Checo’ es consciente que su pelea será contra su compañero en la parrilla: Max Verstappen. El piloto de Red Bull llega a la cita tras sorprender en el pasado GP de 70° Aniversario donde le arrebató el título a Lewis Hamilton.

“Estoy contento porque es un buen resultado para el equipo en general, los dos autos dentro de los cinco primeros. Tenemos una buena posición para mañana y esperemos pelear por ese podio desde el inicio”, expresó ‘Checo’ Pérez a la cadena Movistar + F1.

⏱️ Not a bad first qualifying session back for @SChecoPerez!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/30CIhsJ5Yz

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 15, 2020