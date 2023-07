Checo Pérez analiza su desempeño en Silverstone. Checo Pérez minimizó la pésima clasificación que tuvo el sábado y finalizó en la sexta posición del Gran Premio de Silverstone. Tras su actuación el piloto mexicano destacó el ritmo de carrera que presenta su RB19 y reiteró que debe trabajar en mejorar su desempeño en los sábados.

“Mejorar creo que pasa por solucionar los sábados, porque ritmo hay, creo que me está costando más el coche sin gasolina, me estoy volviendo muy sensible al auto, no sé y no sabemos si sea por cambios de viento, temperatura”, dijo el mexicano en su comparecencia ante los medios.

A pesar de que logró remontar nueve posiciones, Pérez señaló que contó con mala suerte al parar justo antes de que apareciera el safety car.

Checo Pérez analiza su desempeño en Silverstone tras finalizar en sexto lugar

“No tuvimos una buena salida, y es que Esteban Ocon me empujó fuera de pista, eso me complicó todo, tuve que regresar mucho más lento. Paramos dos o tres vueltas antes del Safety Car, que nos perjudicó en remontar más posiciones para el final de carrera”, agregó.

Finalmente, Pérez reveló que a partir del lunes trabajará junto a Red Bull en el simulador de carrera para prepararse de cara al Gran Premio de Hungría, que se disputará en dos semanas, y adaptarse a los cambios que presenta su monoplaza.

Sergio Pérez se afianzó en la segunda posición de la clasificación de pilotos e incluso amplió ligeramente su ventaja sobre Fernando Alonso a 19 unidades, en la lucha por el subcampeonato de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ