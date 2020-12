Checo Pérez afirma que soñó con su primer triunfo en la Fórmula 1. Sergio Pérez ganó este domingo su primera carrera en la Fórmula 1 al sobreponerse a un difícil comienzo y terminar con la victoria en el Gran Premio de Sakhir. El piloto de Racing Point declaró su incredulidad por su triunfo y reveló que pensó que el evento estaba perdido después de un incidente en el arranque que lo mandó al último lugar.

🙌 𝗖𝗛𝗘𝗖𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 🙌



Sergio Perez takes his maiden Formula 1 win with an incredible recovery drive! WOW!#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/o9tGmzNiLq — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

“Estoy sin palabras, espero no estar soñando, tantos años soñé con esto, con este momento, 10 años me tomó, no sé qué decir, después de la primera vuelta pensé que se había ido la carrera, pero me he recuperado”, expresó Checo tras la finalización de la carrera.

🔥 ¡Día histórico para el deporte mexicano!



🔥 Checo Pérez remontó desde la última posición para ganar el #SakhirGP



🔥 50 años 5 meses y 29 días para que otro mexicano ganara una carrera



🔥 Primer podio con dos pilotos de Racing Point https://t.co/NLGlL30Jlb pic.twitter.com/AFT5VQ2ycs — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 6, 2020

Tras la aparición del safety car, Pérez indicó que cometió una equivocación que ocasionó que su carrera tuviera una vibración desde el inicio del evento hasta que vio la bandera a cuadras. Asimismo, el mexicano señaló que su histórica victoria fue meritoria tras mantener un ritmo que le permitió conservar su posición.

“Creo que ganamos con algunos problemas, pero con mérito, mi ritmo era mi fuerte para mantener esa primera posición. Hice un error durante el SC y bloquee mi neumático delantero y tuve vibraciones hasta el final. Este auto parecía limusina con vibraciones y sabíamos que debíamos mantenernos con los neumáticos”, agregó.

Sigo sin creerlo, del ultimo al primero… así fue @SChecoPerez pic.twitter.com/JXwl7BLHLD — Giselle Zarur Maccise (@giselle_zm) December 6, 2020

Por último, Checo habló brevemente sobre su futuro y mencionó que el título en Sakhir le permite estar “en paz” consigo mismo y reiteró que su estadía en la Fórmula 1 más allá de 2020 no depende de él. “Esto es lo que me da es paz conmigo mismo, mi futuro no está en mis manos y quiero seguir, si no volveré en 2022”, concluyó.

1970 Pedro Rodríguez en Alemania. 2020 @SChecoPerez en Bahrein pic.twitter.com/55n3hNaocU — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) December 6, 2020

Sergio Pérez consiguió el primer triunfo en la Fórmula 1 para un mexicano en 50 años.

