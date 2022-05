Checo Pérez acepta molestia: “Tenemos que hablar”.

Max Verstappen lidera el campeonato mundial de la Fórmula 1 y el piloto mexicano es tercero general.

Checo Pérez salió molesto del Gran Premio de España pese a lograr el segundo lugar en una carrera en donde claramente pudo ganar, pero por la estrategia de la escudería Red Bull tuvo que ceder el primer lugar a su compañero Max Verstappen.

El piloto mexicano subió al podio, su 18 corriendo en Fórmula 1 y el primero que logra en el circuito de España. Pero lo hizo en segundo lugar para tener un sabor agridulce ya que dominó la competencia en el Gran Premio de España .

Al final de la carrera Checo fue contundente con la escudería Red Bull y dejó claro que estaba contento con lo conseguido por el equipo. Pero que sin duda habría que discutir lo acontecido: “Tenemos que hablar” comentó por el radio.

Checo segundo lugar y cede primer lugar a Verstappen

“Te preguntas muchas cosas y duele porque sientes que hiciste bien las cosas para ganar la carrera, pero la estrategia de hacer tres paradas era un poco más competitiva. Pero hay una ventana en donde necesitaba pasarlos para no perder esos segundos que eran importantes hacer trabajar mi estrategia. Fue un fin de semana difícil, no calificamos idealmente, pero contento por el resultado del equipo.

“Lo único que me pregunto es al principio cuando le di la posición y me dijeron que me la iba a regresar. Unos temas que tenemos que platicar internamente, pero al final es un buen resultado para el equipo”, comentó al finalizar la carrera.

Es la sexta ocasión en que Checo obtiene el segundo lugar en su carrera, la séptima vez que consigue la vuelta más rápida. Y la primera en Catalunya en donde su mejor posición había sido el cuarto lugar en 2017 corriendo para Force India, además consiguió su podio 18.

Max Verstappen lidera el campeonato de la Fórmula 1 con 110 puntos por los 104 de Charles Leclerc que no sumó y se quedó con 104 y en tercero está Checo con 85 puntos. El mexicano pudo alcanzar los 91 puntos, pero hubiera dejado empatado a Verstappen con Leclerc en 104 unidades.

